Se eleva a 70 el número de muertos por lluvias

REFORMA

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se elevó a 70 la cifra de muertos por lluvias y aún hay 72 personas no localizadas.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria federal enlistó las entidades en donde se reportaron los fallecimientos, destacando a Veracruz con 30 decesos.

“Son 70 personas que lamentablemente fallecieron: 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla, y una persona en Querétaro. Y son 72 personas no localizadas”, reportó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La titular del Ejecutivo federal ve con optimismo que con el transcurso de los días se localicen a más personas y mencionó que habrá apoyo a las familias por parte de la Segob.

“Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero -al mismo tiempo- también han reportado algunas otras personas que, lamentablemente, las familias no los encuentran.

“En el micrositio que mostramos se va a estar actualizando permanentemente la información. Y, por parte de Secretaría de Gobernación, está la Comisión de Víctimas y de Búsqueda también apoyando a la gente”, agregó.