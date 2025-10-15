Rapiña y mediocridad política en la Sierra Norte, el caso de Artemio Hernández Garrido

DEBATE

No, la peor tragedia en la Sierra Norte y vastas zonas de la entidad y el país no son los huracanes Grace, Raymond, Jerry, etc, sino el oportunismo, rapiña y mediocridad de presidentes municipales, como el actual de Huauchinango, Rogelio López Angulo, que no dudó en gastar dos millones de pesos por comprarse una camioneta de lujo, pero que en cuatro años fue INCAPAZ de destinar tiempo y recursos, para armar una coordinación de Protección Civil VERDADERA, eficiente, que le sirva a la gente: Huauchinango: Entre el linchamiento de un buen hombre, las patrullas inservibles…y la nueva camioneta de López Angulo

Lamentablemente para los municipios, López Angulo no es una excepción, sino la regla, el prototipo de politiquillo centavero, chiquito, ambicioso, que ve el poder público como un botín y no le importa brincar no solamente de partido, sino –incluso – de pueblo, como otro de la misma calaña, Artemio Hernández Garrido, ex edil priísta de Chiconcuatla (2018-2024), pero que, al parecer-ahora intenta pasarse a Huauchinango: Queman urnas y balean casa del edil que busca reelegirse en Chiconcuautla

Antes de las lluvias, inundaciones, deslaves y muertos, Hernández Garrido mantuvo un notorio activismo político en Huauchinango, incluso, armó una presunta liga femenina de fútbol: “Amigas de Artemio”, categoría libre. Pero, como las ratas que abandonan el barco, desapareció, comenzó a hacerse el occiso ante las secuelas del huracán Jerry.

Aparece en tiempos de fiesta, se oculta en los de necesidad. Mientras la ciudadanía enfrenta momentos difíciles tras los estragos ocasionados por las recientes lluvias, algunos personajes políticos que antes buscaban reflectores hoy brillan por su ausencia, como el mencionado Hernández Garrido, presunto aspirante “sin partido” a la presidencia municipal de Huauchinango, quien semanas atrás se mostraba muy activo en redes sociales y reuniones con comparsas de Huehues y distintos grupos locales, para tratar de provocar una imagen de cercanía y apoyo.

EL DOLOR DE VIVIR…SIN EL PRESUPUESTO DE ALGÚN AYUNTAMIENTO

Sin embargo, durante la emergencia que atraviesa el municipio, no se le ha visto sumarse a las labores de ayuda ni solidarizarse con las familias afectadas, lo que ha generado comentarios entre la población sobre la autenticidad de sus intenciones. Su silencio y ausencia en estos momentos críticos ponen en evidencia que su interés podría estar más relacionado con la búsqueda de popularidad política que con un compromiso genuino por Huauchinango.

Y que la ciudadanía no se sorprenda si después el politiquillo de ocasión intenta aparecer en escena, entregar algún apoyo disfrazado de ayuda, buscar una vez más la fotografía y el aplauso fácil. La gente ya observa con claridad quiénes están por convicción y quiénes solo aparecen cuando hay cámaras o beneficios en juego: Encuentran a tres reportados como desaparecidos durante las inundaciones

Como presidente de Chiconcuautla, Hernández Garrido ganó “CELEBRIDAD” por razones realmente graves, preocupantes, como los conflictos pre y poselectorales alrededor de los procesos en que él participaba o se hacían en su municipio, como cuando el candidato del PSI baleó a su vecino: Hermano del candidato del PSI en Chiconcuautla baleó a su vecino

Además de las protestas frecuentes de vecinos de dicho municipio, que lo acusaban de usar el dinero del pueblo, para “PREMIAR” a las comunidades que habían votado por él y “CASTIGAR” a las que no lo hicieron, Chiconcuautla ganó notoriedad nacional en mayo del 2020, cuando el ayuntamiento –encabezado por Hernández Garrido- permitió la venta de alcohol adulterado…que mató a 20 personas: Ayuntamiento de Chiconcuautla confirma muerte de 17 personas por beber alcohol adulterado

Al parecer, para 2027, este personaje -pretende ser alcalde de Huauchinango, para “curarse” del dolor de vivir sin el presupuesto de algún ayuntamiento. A ver si los huauchinanguenses y partidos se lo permiten:Ya van más de 20 muertos por beber licor adulterado en Chiconcuautla: Gobierno de Puebla