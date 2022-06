Huauchinango: Entre el linchamiento de un buen hombre, las patrullas inservibles…y la nueva camioneta de López Angulo

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Seguramente en los próximos días se escuchará hablar mucho de Huauchinango y su presidente municipal, el indefendible Rogelio López Angulo, ya que el viernes en la noche en una de sus comunidades, Papatlazolco, fue linchado Daniel Picazo, cuya familia es originaria de la región y quien –todo apunta – era un buen hombre que cometió el “error” de estar en el lugar y momento equivocados.

Es obvio que el asesinato de Daniel Picazo – al que algunos vecinos de Papatlazolco, Huauchinango, acusaron de manera irresponsable y errónea de “roba chicos”- fue una barbarie, que la Guardia Nacional, policía estatal y, principalmente, la secretaría de Seguridad de ese municipio no lograron evitar: Desde Huauchinango: Reportan linchamiento de un hombre en Papatlazolco

Mi compañero de Huauchinango, Abelardo Domínguez, me notificó la tragedia desde el viernes por la noche, con el mensaje de que el presidente municipal había mandado ¡solamente dos policías para tratar de disuadir a la turba de no quemar a quien parece que era un buen hombre!: Estudioso, turista y nativo de la región, así era Daniel, el joven linchado en Huauchinango

Evidentemente, solamente una estupidez e ignorancia muy grandes pueden llevar a un alcalde –de cualquier municipio- a pensar que bastarán dos policías para impedir que una muchedumbre linche a alguien. Es claro que la corporación policíaca de Huauchinango y que el mismo López Angulo no siguieron protocolos y permitieron el linchamiento de un muchacho que se equivocó al acudir a Papatlazolco.

PATRULLAS DESCOMPUESTAS E INDIFERENCIA DEL ALCALDE

Desde que López Angulo reemplazó a Gustavo Vargas Cabrera al frente de la ciudad de Huauchinango, se tenía plena consciencia de que había heredado un cuerpo policíaco prácticamente desecho, con pocos elementos y patrullas chatarra: Derrumbadas tanto la Casa de Justicia como la policía de Huauchinango

El gobierno estatal cumplió a cabalidad con los huauchinanguenses al dotar a la secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de 8 nuevas patrullas en enero de este año, pero el que no hizo nada por reforzar la seguridad es el presidente municipal, cuya administración no les dio mantenimiento, no contrató nuevos elementos y, por lo visto, ni siquiera capacitó a los pocos policías que tiene sobre qué hacer en situaciones de emergencia, como un linchamiento: Sin distingos, Gobierno de Barbosa Huerta apoya a Municipios para reforzar seguridad

De manera permanente, mi compañero Abelardo Domínguez se topa con patrullas municipales descompuestas, arrumbadas, en talleres o, de plano abandonadas, sin que el ayuntamiento de Huauchinango ponga interés en componerlas, para que den servicio a las colonias y juntas auxiliares de la ciudad.

Hasta ahora, López Angulo y sus colaboradores han sido totalmente incapaces ¿o desinteresados? en mantener útiles los vehículos de la secretaría de Seguridad Pública municipal, pese a la grave crisis social por la incidencia delictiva en la región: La inseguridad a tope…y chocan una de las patrullas nuevas en Huauchinango

FELIZ Y RADIANTE, LÓPEZ ANGULO CON “SU” NUEVA CAMIONETA DE CASI DOS MILLONES DE PESOS COMPRADA CON FONDOS PÚBLICOS

Una de las razones por las que el linchamiento de Daniel Picazo podría no ser de gran importancia para el edil de Huauchinango es que está estrenando una camioneta de más de un millón 800 mil pesos, cuyo registro quedó a nombre del ayuntamiento –desde luego- pero que la usa directamente él.

Llaman la atención las “prioridades” del alcalde, porque no ha reforzado el aparato de seguridad de la ciudad, no contrata elementos, tampoco los capacita y ni siquiera mantiene en servicio todas o la mayoría de las patrullas. Pero, al mismo tiempo, usó casi 2 millones de pesos de las arcas públicas para adquirir un vehículo que usará –faltaba menos- el propio López Angulo.

¡Ésa es visión de Estado, altura de miras!, mientras Huauchinango sufre por la inseguridad, delincuencia y hasta un linchamiento, el presidente municipal se hizo justicia a la revolución con una súper camioneta!.

La duda es si ¿de veras no habrá nadie que obligue a López Angulo a dejarse de frivolidades y caprichitos personales y, por fin, comenzar a trabajar a favor del pueblo?. Es pregunta.