Hablemos de Viralidad Social

El 29 de julio a las 10 de la noche a través de la señal del Sistema Estatal de Telecomunicaciones salió al aire el programa “Viralidad Social” conformado por un cartel bastante interesante Leticia Montagner, columnista en el Sol de Puebla, Fernando Maldonado periodista y conductor de Tv, Álvaro Ramírez, autor de la columna Piso 17, el politólogo y académico por la Universidad Iberoamericana, José Ojeda; y el director del Buró de Estrategias y Análisis del Poder (BEAP), Rodolfo Rivera Pacheco.

El inicio de este proyecto ocurrió la noche del 6 de junio, de 21:00 a 22:00 horas, en el marco de la jornada electoral. Se abrió este espacio para analizar lo que estaba ocurriendo en esos comicios.

La producción está a cargo de María del Rocío Caselín Pacheco, directora de Noticias, quien cuenta con muchas horas al aire de experiencia en materia informativa y noticiosa, que tuvo el ojo para aprovechar a estos periodistas y llevarlos de un programa especial de elecciones a uno que, semana a semana, aborde de todo con los temas que son tendencia en nuestra sociedad.

El Sistema Estatal de Telecomunicaciones es un organismo público descentralizado encargado de promover la difusión de contenidos educativos, económicos, sociales y culturales de los habitantes del estado de Puebla, mediante una programación radiofónica y televisiva que estimule la participación de la población.

Ya sé que van a decir que ha habido otros programas y, efectivamente, no es algo nuevo. Y no hay que decir nombres porque cada proyecto tiene su misión, por ejemplo hacer reír, ¡en serio! ¿Se acuerdan de esos programas dizque de opinión o debate, que más bien parecían teleteatros que no convencían ni a un recién nacido?, ¿que los expertos se la pasaban casi casi leyendo el telepromter con lo que iban a decir?

Lo interesante de este proyecto es hablar con libertad, responsabilidad y objetividad en un canal de gobierno y que se rompan esas poses aburridas y acartonadas que mantienen canales de este tipo por no atreverse a hacer algo distinto.

Los cinco se ven frescos, sueltos y eso ha dado el toque para que sea diferente, aparte de que no se sientan a posar sino que le hablan de tú a tú al espectador y los temas los entiende perfecto cualquier tipo de público que los vea. En pocas palabras, este pool multidisciplinario no se sienta a actuar ni a verse bonito ni a robarse cuadro entre sí o a presumir las carillas postizas. Ellos se paran ante las cámaras a hacer lo que saben y eso se nota.

¡Enhorabuena! para todo el equipo que semana a semana nos lleva a las pantallas Viralidad Social y ¡No se lo pierdan! Canal 16.1 TV abierta, 126 Megacable, 26 Total Play y setpuebla.mx FB: Puebla Noticias y SET Sábados y Domingos a las 7 de la noche.

REMODELACIONES CON CELEBRIDADES

Y ya que andamos hablando de televisión esta semana estrena un nuevo show en el que diferentes celebridades mexicanas expresan su profunda gratitud a personas u organizaciones que han tenido un gran impacto en sus vidas, sorprendiéndolas con grandes renovaciones que harán conmover a la audiencia hasta las lágrimas.

La actriz y comediante Regina Blandón, asumirá este reto con la ayuda de la arquitecta Vanessa Vielma y un equipo de expertos en remodelación para hacer realidad estas transformaciones. Las celebridades que expresarán su gratitud en esta edición serán: Chuy Navarro, Dominika Paleta, Rubén Albarrán, Ximena Sariñana, Juan Pablo Zurita, Yalitza Aparicio, Jesse & Joy y Camila Sodi.

Este programa es la primera versión producida en México de la exitosa serie de renovación hogareña Remodelaciones con celebridades de los hermanos Drew y Jonathan Scott, que ya cuenta con cinco temporadas al aire en Discovery Home & Health.

Remodelaciones con celebridades México es una serie de Litopos Producciones para Discovery Latin America. Para Discovery, Michela Giorelli es la productora ejecutiva y Rafael Rodríguez, y Cesar Muñoz son los supervisores de producción.

