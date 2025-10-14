¡Juego cardiaco! Dodgers inicia la Serie de Campeonato con dramática victoria sobre Brewers

MEDIO TIEMPO

Blake Snell lanzó una joya de un hit en 8.0 deslumbrantes entradas y el relevo resistió el embate dejando las bases llenas en la novena entrada para darle a Los Angeles Dodgers una muy reñida victoria por 2-1 sobre los Milwaukee Brewers el lunes en el American Family Field para tomar la ventaja inicial en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Blake Snell fue sumamente dominante desde el montículo para los Dodgers firmando una joya un hit en 8.0 entradas de 10 ponches, el juego de más chocolates durante su carrera en postemporada. El sencillo de Caleb Durbin en la tercera entrada le impidió pensar en un juego perfecto aún cuando enfrentó al mínimo de 24 bateadores.

Por supuesto, Snell es el primer pitcher que lanza 8.0 entradas de uno o menos hits en un partido de postemporada en la historia de los Dodgers.

Estando a tres outs de la victoria, el juego terminó con todo el estadio de pie ya que los Brewers se quitaron de encima la blanqueada y recortaron al mínimo la desventaja con un elevado de sacrificio de Jackson Chourio en la novena entrada.

Roki Sasaki, el novato sensación convertido en el nuevo cerrador de los Dodgers, falló en la misión de cerrar la puerta con las potenciales carreras de la derrota en los senderos.

Blake Treinen lo relevó y parecía comprometer aún más el resultado cuando embasó al receptor William Contreras, el primer bateador que enfrentó, con una base por bolas. Afortunadamente para los Dodgers, Treinen se puso arriba en la cuenta rápidamente durante el siguiente turno ante Brice Turang y lo ponchó para terminar el juego.

Los Dodgers consiguieron su primera victoria del año ante los Brewers en el mejor momento del año, especialmente considerando que perdieron sus primeros 6 desafíos de la temporada regular.

Ahora, los Dodgers tienen el peso de la historia de su lado ya que los equipos que han ganado el primer partido en cualquier serie al mejor de siete en la postemporada se han llevado 126 de 194 compromisos (64.9 por ciento).

Por supuesto, ninguna de las instancias anteriores incluyó un primer partido como este.

El juego estuvo lleno de emociones en la cuarta entrada cuando los Dodgers llenaron las bases y estaban por celebrar un grand slam, o al menos la primera carrera del juego, pero un inusual doble play frustró el ataque.

Max Muncy bateó una línea a lo más profundo del jardín central, donde el patrullero Sal Frelick parecía hacer la gran atrapada de aire estampándose sobre la barda. La pelota se le escapó del guante y tocó la barda poniéndose en juego.

Los Dodgers arrancaron como si fuera una jugada de pisa y corre, pero el receptor Contreras notó que la jugada era un avance obligado para los corredores. La pelota regresó rápidamente hasta el pentágono, donde Brewers consiguió el out forzado, y completaron la doble jugada tocando la almohadilla de tercera base ya que el corredor de segunda no avanzó, como era su obligación con la pelota en juego.

Tras desaprovechar la oportunidad en el cuarto episodio, los Dodgers lograron anotar la primera carrera del juego con un jonrón de Freddie Freeman, el pasado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2024, durante la sexta entrada.

En el noveno episodio, el descontrol se apoderó del relevista Abner Uribe, quien terminó la temporada con 1.67 de efectividad y tenía una racha activa de 8 juegos sin recibir carrera. Uribe llenó las almohadillas y recibió la eventual carrera de la diferencia con una base por bolas con la casa repleta.

Los Dodgers no pudieron remolcar más carreras en sus últimos dos turnos y tomaron el terreno sin imaginar la locura que sería el noveno episodio.