Diputados locales sumados en apoyo a damnificados por lluvias

– Legisladores realizan distintas aportaciones

– Sede del Congreso del Estado funge como centro de acopio

Desde Puebla

Diputadas y diputados locales, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla colaboran desde el pasado viernes con diferentes acciones para apoyar a las personas damnificadas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra, ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, en compañía de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil y del diputado Roberto Zataráin Leal, acudió a la región de Tlatlauquitepec en la Sierra Nororiental para entregar apoyos a las personas afectadas y escuchar sus necesidades, a fin de atenderlas, en el marco de sus competencias.

Desde los primeros momentos, legisladoras y legisladores que representan los distritos de la zona norte y región de Ajalpan, como Miguel Márquez Ríos, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Esther Martínez Romano, Floricel González Méndez, Rosalío Zanatta Vidaurri y Kathya Sánchez Rodríguez recorren de manera permanente las zonas afectadas y se sumaron a la colecta de víveres, en apoyo a la ciudadanía.

En general, diputadas y diputados del Congreso del Estado se han sumado a la causa aportando productos no perecederos en favor de la gente afectada por las lluvias.

Asimismo, quienes integran la LXII Legislatura reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar en la colecta de víveres en el centro de acopio que se habilitó en la sede del Poder Legislativo, ubicada en la Avenida 32 Oriente número 202, Colonia Mártires del Trabajo en la ciudad de Puebla, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.