Asesinaron a menor de edad durante riña en Chapulco

Desde Puebla
Una discusión terminó en tragedia en tabiquera del municipio de Chapulco, donde hombres armados abrieron fuego contra varias personas.
En medio del ataque, un menor de edad resultó herido de gravedad.
Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de emergencia a un hospital de Tehuacán, pero perdió la vida al llegar al nosocomio.
