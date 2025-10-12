Acude Sheinbaum a zonas afectadas por lluvias; inició recorrido en Puebla

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este domingo hará una gira por tres de los estados que fueron afectados por las lluvias para evaluar la atención de la emergencia, y el lunes visitará otras dos entidades.

Sheinbaum inició su recorrido en Huachinango, Puebla, uno de los municipios más afectados por las lluvias del pasado jueves, y donde se registró un corte en la Autopista México Tuxpan por un deslave.

En este momento me dirijo a tres de los estados que voy a visitar en día de hoy, mañana estaré en otros dos estados, y vamos a estar informando”, anunció Sheinbaum mediante un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales.

Sheinbaum destacó que el comité de emergencias se instaló desde el viernes y que ha estado en constante comunicación con los gobernadores de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, que fueron los estados más afectados por las lluvias del jueves y que hasta este domingo han provocado la muerte de 44 personas.

Adelantó que durante su gira a los cinco estados supervisará que se atienda a los afectados por las inundaciones y deslizamientos de tierra, corroborará que los albergues estén operando.

Posteriormente comenzará el levantamiento del censo de las viviendas afectadas por las precipitaciones.

En el momento en que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia de las comunidades que aún tienen caminos afectados estaremos iniciando el censo en la población. En todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población”, mencionó.

Detalló que de los 108 puntos donde las carreteras federales tuvieron afectaciones, se han atendido 103 y quedan pendientes por reabrir cinco puntos.

Explicó que en los cinco estados afectados hay seis mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y tres mil de la Secretaría de Marina apoyando a la población para abatir los niveles del agua en las zonas inundadas y apoyar mediante entrega de ayuda y albergues.

Adelantó que este domingo a las 19:00 horas se reunirá de nuevo de forma virtual con su gabinete y los gobernadores para evaluar la atención de la emergencia.