Realizan fuerte operativo en Ahuazotepec

Abelardo Domínguez

Ahuazotepec, Pue.- Un inusual despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sorprendió a los habitantes de Ahuazotepec y sus alrededores el pasado domingo, alrededor de la una de la tarde. La presencia de medio centenar o más de agentes, que llegaron en varias camionetas, un camión cisterna y un autobús de pasajeros, generó preocupación y especulaciones entre la población.

Vecinos, comerciantes, automovilistas y usuarios del transporte público fueron testigos de los recorridos que los elementos de la AIC realizaron por las calles del municipio.

La magnitud del operativo, con vehículos rotulados de la agencia, provocó inquietud al no saber si la movilización estaba relacionada con la búsqueda de algún capo o si existía el riesgo de un enfrentamiento, lo que podría tomar desprevenida a la comunidad.

La preocupación se agudiza en Ahuazotepec, conocido en la región como un “foco rojo” en materia de inseguridad. A pesar de la evidente alarma social, el presidente del consejo municipal no emitió ninguna declaración pública para informar a la ciudadanía sobre el motivo del operativo o para tranquilizar a la población, lo que contribuyó a la incertidumbre generalizada.