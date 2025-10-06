Lunes con lluvia y tormenta eléctrica en Puebla capital

Desde Puebla

Puebla, Pue. 06 de octubre de 2025.- La capital poblana registrará cielo parcialmente nublado a lo largo del día con un aumento en la posibilidad de lluvias por la tarde.

Se esperan tormentas eléctricas entre las 15:00 y 20:00 horas, con acumulaciones ligeras de entre 0 y 5 mm.

La temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 22°C.

Además, el índice UV se encuentra en nivel extremo, se recomienda limitar la exposición al sol. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos, sin riesgos para la salud de la población.

Este pronóstico es resultado del monitoreo constante realizado a través del departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestion De Riesgos, en materia de Protección Civil con base de los radares de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), instituciones responsables de generar información técnica y oportuna sobre los fenómenos hidrometeorológicos que afectan a nuestra región.

Ante las condiciones de temperatura baja por la mañana y el pronóstico de lluvias por la tarde, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones como vestir con ropa adecuada para el frío, portar sombrilla o impermeable, y en caso de conducir, hacerlo con precaución.

Es importante mantener en buen estado los frenos y limpiaparabrisas de los vehículos, así como anticipar las maniobras de frenado para evitar accidentes en pavimento mojado.