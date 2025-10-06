De enero a agosto: 6 mil 66 poblanos deportados desde E.U

María Huerta

De enero al mes de agosto, se registraron 6 mil 66 regresos de poblanos desde los Estados Unidos, de acuerdo al último reporte de las “Estadisticas Migratorias 2025” de la secretaría de Gobernación Federal.

A nivel nacional, Puebla es el sexto estado en repatriados, el primer lugar fue Chiapas con 8 mil 355, seguido de Guanajuato con 7 mil 633 y en tercero Guerrero con 7 mil 304.

Es Baja Californa Sur el de menor número de repatriados con 84, seguido de Quintana Roo con 158 casos, y con 222 el estado de Yucatán.

El documento señala que el país en los primeros ocho meses del año en curso, llegó a las 97 mil 284 devoluciones de mexicanos desde los Estados Unidos a su lugar de origen.