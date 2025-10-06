De enero a agosto: 6 mil 66 poblanos deportados desde E.U

María Huerta
De enero al mes de agosto, se registraron 6 mil 66 regresos de poblanos desde los Estados Unidos, de acuerdo al último reporte de las “Estadisticas Migratorias 2025” de la secretaría de Gobernación Federal.
A nivel nacional, Puebla es el sexto estado en repatriados, el primer lugar fue Chiapas con 8 mil 355, seguido de Guanajuato con 7 mil 633 y en tercero Guerrero con 7 mil 304.
Es Baja Californa Sur el de menor número de repatriados con 84, seguido de Quintana Roo con 158 casos, y con 222 el estado de Yucatán.
El documento señala que el país en los primeros ocho meses del año en curso, llegó a las 97 mil 284 devoluciones de mexicanos desde los Estados Unidos a su lugar de origen.
You may also like
-
‘Ya no existe’ compra de armamento ni entrenamiento de Israel: Sheinbaum
-
Hace 26 años, la tragedia que marcó a los serranos de Puebla
-
Aumentan accidentes y muertes de motociclistas en EdoMéx
-
Asumo la responsabilidad por los hechos violentos del 2 de octubre en Toluca: Moreno
-
Alex de Alba gana la tercera carrera de playoffs en San Luis Potosí, dentro de Nascar México Series