Ganan Bybon Martínez y Nikolaj Hein el México Discovery Equestrian Classic 2025 presented by LEXUS

Staff/RG

Se imponen en desempate en pruebas libre y clásico

Los jinetes Rubén Bybon Martínez y Nikolaj Hein ganaron el par de pruebas de la primera edición de la competencia de salto ecuestre, México Discovery Equestrian Classic 2025 presented by LEXUS Polanco con el respaldo de Bajaferries, Credix, Jetstime y Andén Central, que se desarrolló en Centro Ecuestre Defensa de la Ciudad de México.

El jockey uruguayo, quien montó a Malaquías, se hizo acreedor al premio de cien mil pesos, destinado al ganador de la competencia libre, tras cronometrar 30.18 segundos en su recorrido de desempate, en el cual no derribó ningún obstáculo.

“Fue muy buena la organización, al nivel que esperábamos, había jinetes de colmillo, muy buenos como John Pérez y Francisco Lomelín, varios de ellos eran muy rápidos, por lo cual, había que arriesgarlo todo para ganar”, apuntó al final de la prueba el maestro de equitación.

“En una fiesta me encontré con el organizador, al que no conocía, estuvimos charlando y me animó a participar. La organización realmente estuvo acorde con las expectativas, es la primera experiencia del evento, pero para la próxima no tengo dudas que se va a llenar y va a venir más gente”, sentenció el jinete de 51 años.

En tanto, Regina Rodríguez, al mando de Cleo, y John Pérez Bohm, con Gerdenike, completaron, en ese orden, los tres primeros lugares de la competencia, que tuvo obstáculos de 1.10 a 1.15 metros de altura.

Por su parte, el danés Nikolaj Hein se impuso en la batalla estelar, al realizar su recorrido del desempate en 34.76 segundos, sin tirar ninguna valla o tubo.

Hein Ruus registró el menor tiempo de los ocho exponentes que avanzaron al desempate en la arena de la pista “Independencia”, que estuvo a cargo de Salvador Fernández y tuvo medidas 96.20 × 78.00 metros.

“La competencia estuvo complicada, con muy buenos jinetes, estoy muy contento con mi caballo, tiene 18 años y se siente súper bien. Yo me sentí perfecto, tenía mi plan y estuve analizando cómo iban los otros, mi caballo es rápido”, apuntó el jockey europeo, quien se ganó los 500 mil pesos pactados para el ganador de la prueba estelar.

“El evento estuvo bien organizado, va a estar lleno cada vez más, poca gente sabía de él, pero fue divertido y muy competitivo”, señaló al final de la justa el danés, quien hizo binomio con “Naranjo” y se ha sometido a 14 operaciones en su carrera como jinete.

En el segundo casillero de la prueba estelar se ubicó Luis Manuel Santisteban con “Relajo” y en el tercer peldaño lo hizo John Pérez Bohm con “Gigi-Carmen”.