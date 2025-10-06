Mateo Girón conquista San Luis Potosí y se corona campeón de la Temporada Regular de Trucks México Series

Staff/RG

En una competencia llena de emoción, llegó a su fin la Temporada Regular del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, sellando el zacatecano Mateo Girón el título de esta etapa clasificatoria a su favor en el Súper Óvalo Potosino.

Trucks México Series 2025 ha llegado a su etapa definitiva con el final de la Temporada Regular cumpliendo con las 11 fechas que marcan esta fase clasificatoria que nos entrega a los 7 calificados a los playoffs.

Desde la “Pole”, Gerardo Rodríguez saldría con la misión de tener una carrera perfecta en su camioneta #26 de Alessandros Racing, esperando una combinación de resultados que le permitiera arrebatarle el título a Mateo Girón y su camioneta #5 del HO Speed Racing.

En punto de las 11:30 horas, arrancaría una emocionante competencia en la que todo parecía ir de buena manera, llegando de forma limpia hasta el stage en donde Mateo dominaba, seguido de Gerardo y Roberto Espinosa.

Posteriormente, se vendría una segunda parte de batalla plena, en donde Mateo soportaría cada embate de Gerardo Rodríguez, incluso con contacto incluido que obligaba a un final en verde, blanca y cuadros.

Se daría un cierre espectacular, Mateo Girón firmaría su sexto triunfo del año, lo que le valdría para adjudicarse el título de la Temporada Regular, asegurando además su sitio en los playoffs.

Los sitios restantes de los playoffs se quedarían con Gerardo Rodríguez, Valeria Aranda, Roberto Espinosa, Carlos Novelo y Everardo Fonseca, mientras el comodín era para Alexandra Mohnhaupt, gracias al 8vo lugar obtenido en la competencia.

Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, se enfila ahora al comienzo de los playoffs, llegando con 7 contendientes el próximo 19 de octubre al Óvalo Aguascalientes México.