Asumo la responsabilidad por los hechos violentos del 2 de octubre en Toluca: Moreno

EL VALLE

Ricardo Moreno, Bastida, presidente municipal de Toluca, señaló que esperará el resultado de la Comisión de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, registrados el 2 de octubre, donde fueron afectados periodistas, y que asume la responsabilidad y las consecuencia políticas.

Dijo que las evidencias, disponibles, se le entregarán a la Comisión Derechos Humanos del Estado de México para que realice su investigación correspondiente.

En conferencia de prensa, señaló que la violencia vino de otra parte y la policía municipal repelió una agresión y, que los y las policías solo actuaron.

Aseguró que habrá sanciones administrativas en función de las intervenciones y lo que resulte de la investigación de Derechos Humanos y la propia Fiscalía, se actuará.

“No quiero pleito con la prensa, vamos a actuar conforme a las recomendaciones de la CODHEM y la investigación de la Fiscalía”, dijo.

Moreno Bastida señaló que no se ha logrado identificar qué elementos intervinieron y se seguirán las instancias para poder actuar en consecuencia.

Asimismo, giró instrucciones precisas a varias instancias de gobierno para que atendieran a los representantes de los medios de comunicación afectados y dijo se les repondrá los artículos perdidos.

Finalmente, invitó a todos a colaborar para que no se vuelva a dar una situación como la sucedida en el centro de Toluca.