Alex de Alba gana la tercera carrera de playoffs en San Luis Potosí, dentro de Nascar México Series

Staff/RG

Alex de alba de AGA Racing Team, se llevó la victoria en la tercera fecha de los playoffs, disputada en el Súper Óvalo Potosino, en una carrera que tuvo muchos matices y se convierte en el primer potosino en ganar una carrera de NASCAR México en San Luis Potosí.

La competencia en el óvalo ubicado en el Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, terminó con una fuerte lucha entre los que aspiraban a subir en la parte más alta del podio, ya que la misma se definió en un estilo muy NASCAR, con bandera verde-blanca y cuadros.

“Increíble ejecución del equipo”, dijo Alex, que con esta victoria continúa muy fuerte lucha por obtener un lugar en la disputa por el máximo galardón. “Cuando es el momento de los playoffs, es nuestro momento. Como dije, siempre tenemos que subir el nivel cuando llega el momento de los playoffs. Me dieron un gran auto. Fue rápido todo el día y gracias a ello, logré estar casin siempre al frente. Tuve muy buenos reinicios y. Eso me ayudó mucho en la última vuelta para asegurarme que podía conseguir este resultado que fue inolvidable”, expresó el vencedor.

Primera vez en la historia de NMS que un piloto nacido en tierras potosinas, logra subir a la parte más alta del podio y por eso el ganador consideró que es un orgullo para él.

“Estaba bastante seguro de que la parte superior del podio podía ser mía, pero Alex logró controlar a la perfección las últimas vueltas”, dijo después de la carrera Julio Rejón de GGG Racing, que cruzó la meta segundo. “Tuvimos una gran competencia, y eso nos llevó conseguir este resultado, ahora a pensar en la carrera de Aguascalientes, donde buscaremos continuar en la disputa por el máximo galardón.

Tercero fue el piloto de Cart Motion, Germán Quiroga, quien dijo que le parecía un sueño este resultado, porque después de haber arrancado en la quinta posición general, logró evitar los múltiples contactos que se registraron: “Afortunadamente logramos rescatar algo para continuar en playoffs”.

Premiaron a los que estuvieron en el podio la Lic. Amada Zavala, Presidente Municipal de Zaragoza y el Director General del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Francisco Javier Serrano

Completaron el top ten, Rubén Rovelo, Eloy Sebastian y Abraham Calderón, Jake Cosio, Max Gutiérrez, Rodrigo Rejón y Xavi Razo. La siguiente fecha se correrá el 18 y 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México.

DIEGO ORTÍZ SE IMPONE EN CHALLENGE SERIES DE SAN LUIS POTOSÍ

Diego Ortíz de Mediatex-3M, subió a la parte más alta del podio en la Challenge Series, realizando una de sus mejores competencias de la temporada, pues no solamente ganó en su categoría, sino también estuvo entre los siete primeros de la general.

“Me voy feliz de San Luis Potosí se dio todo como lo planeamos y aparte de la victoria con los resultados de hoy es un buen paso en los playoffs. Quiero agradecer a todo el equipo que me dio un gran auto y voy por más a Querétaro que es la siguiente fecha”, expresó Diego.

El segundo escalón del podio fue para el texano, Helio Meza de Alessandros, que es el actual campeón de la temporada regular.

“Fue una competencia en la que manejé con la cabeza fría y eso me dio resultados. Me voy contento porque a pesar de todo lo que tuve en contra, he sumado puntos importantes”, comentó.

Giancarlo Vecchi de Restonic, redondeó una tarde muy buena para el equipo HO, al ocupar la tercera posición y opinar que ojalá hayan muchos días así: “Hoy demostramos que estamos para cosas muy importantes y nos vamos de tierras potosinas con una buena cosecha”.

Aparecen en el top ten Eliud Treviño, Santos Zanella Jr., Esteban Rodríguez, Víctor Barrales Jr., Rodrigo Maggio, Gustavo Barrales y Alonso Salinas.