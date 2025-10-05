Trabajar de la mano con la gente, un compromiso permanente: Laura Artemisa

Arlette Hernández

Con el propósito de rendir cuentas de lo realizado en materia de gestión y acciones legislativas, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, realizó Encuentros Ciudadanos en las juntas auxiliares de La Libertad y Santa María Xonacatepec, en donde reiteró que el poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Ante ciudadanas y ciudadanos, señaló que la LXIl Legislatura es la más productiva de la historia, pues se ha priorizado el bienestar de las y los poblanos, en un Congreso de puertas abiertas.

“Votaron para que esta LXII Legislatura, sus legisladores, su amiga legisladora estemos sirviéndole al pueblo y hoy, de manera congruente venimos aquí, cerca de ustedes, a rendir cuentas y a decirles qué hemos hecho en este año, qué hemos hecho en el Congreso, porque nos debemos a ustedes, porque somos sus representantes y debemos seguir trabajando de la mano de ustedes. Las poblanas y los poblanos nos dieron su confianza y compartimos una sola visión y hoy, Por Amor a Puebla, estamos trabajando para lograr que el segundo piso de la Cuarta Transformación sea una realidad”, expuso.

Detalló que, como legisladora local, le han sido aprobadas 14 de sus iniciativas, que dan muestra del compromiso y responsabilidad con la ciudadanía. Entre las acciones avaladas destacó las reformas para prohibir la reelección y el nepotismo electoral, así como las modificaciones para que las violaciones cometidas por cónyuges se persigan de oficio y sean sancionadas con cárcel.

La legisladora destacó también los foros para la construcción de una educación sana e integral, realizados de la mano de maestras y maestros; en estos encuentros se abrió un espacio de diálogo sobre el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como la atención de problemáticas como el acoso escolar, por lo que subrayó la necesidad de hacer equipo entre maestras, maestros, padres, madres de familia y autoridades.

Durante el Encuentro Ciudadano, Laura Artemisa García Chávez también resaltó las gestiones realizadas con 33 obras comunitarias para diferentes juntas auxiliares, acciones de bacheo, la entrega de butacas, bancas, escritorios, pizarrones, botiquines, así como la gestión de intervenciones quirúrgicas y jornadas de salud.

Laura Artemisa García expuso que las gestiones hechas son “parte de nuestra responsabilidad como diputadas y diputados, esa cercanía y esa responsabilidad es una obligación que tenemos, no sólo de escucharlos, sino de darles respuestas inmediatas”.

De igual forma, Laura Artemisa García enfatizó que ha sido un año intenso de trabajo legislativo y de gestión, pero Puebla aún enfrenta varios retos que deben atenderse.

“Nos inspira la Puebla que soñamos y queremos construir, una Puebla justa, limpia, iluminada, viva. Una Puebla sin baches, una Puebla con oportunidades y no con rezagos. Amigas y amigos, cierro con una convicción, el poder sólo se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás, gracias por permitirme servir a Puebla”, finalizó.

En los Encuentros Ciudadanos participó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci- Crespo, quien señaló que este ejercicio de rendición de cuentas es muestra de la transparencia que ha mantenido el Congreso del Estado, como una institución de puertas abiertas y donde prevalece un trabajo de cercanía con la gente.

A los Encuentros Ciudadanos también acudieron las y los diputados: Elpidio Díaz Escobar, Floricel González Méndez, Roberto Zataráin Leal, Norma Estela Pimentel Méndez, Ana Laura Gómez Ramírez, Jaime Natale Uranga, Angélica Patricia Alvarado Juárez, José Luis Figueroa Cortés, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elías Lozada Ortega, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Andrés lván Villegas Mendoza y Ana Lilia Tepole Armenta.