¡Se hizo del rogar! Enrique Iglesias invita al escenario a Checo Pérez y se le arrodilló en pleno concierto

Excelsior

Enrique Iglesias y Checo Pérez compartieron uno de los momentos más comentados del fin de semana en Guadalajara, cuando el piloto mexicano fue invitado por el cantante español a subir al escenario durante un concierto.

El encuentro entre el artista y el deportista se dio en medio de una interpretación de “Bailando”, uno de los éxitos más populares de Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias invita a Checo Pérez al escenario

Mientras sonaba “Bailando”, el cantante bajó del escenario y se dirigió directamente a una de las mesas principales del recinto, donde se encontraba Sergio “Checo” Pérez, acompañado por amigos y familiares.

Enrique Iglesias ya había animado al público con sus canciones y su cercanía con los fans, pero el ambiente se volvió aún más eufórico cuando comenzó a hablar de su relación con Guadalajara.

“Guadalajara, gracias por estar conmigo. Para mí, las mujeres más bellas del mundo están aquí. Mi primera novia fue de Guadalajara”, expresó entre risas.

Poco después, decidió buscar a Checo Pérez, quien seguía el concierto desde su mesa. Con señas, el cantante español le pidió que se uniera a él sobre el escenario.

Aunque al principio el piloto dudó, finalmente accedió a la invitación, subió al escenario y cantó junto a Enrique, generando una reacción entusiasta del público, que coreaba la canción con las manos al aire.

Lo que ocurrió a continuación fue uno de los gestos más celebrados de la noche. Mientras sonaba el coro de “Bailando”, Enrique Iglesias se arrodilló frente a Checo Pérez, en un gesto espontáneo que arrancó gritos, aplausos y carcajadas entre los presentes.

El cantante no ocultó su entusiasmo por compartir ese momento con el piloto tapatío, a quien demostró admiración con una reverencia y un abrazo al finalizar la canción.

El episodio fue grabado por varios asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fans de ambos celebraron el encuentro.

Checo Pérez ya trabaja en su regreso a la Fórmula 1

Más allá del ambiente festivo del concierto, Sergio Pérez continúa con su preparación para volver a competir en la Fórmula 1.

El piloto mexicano ya está involucrado en el desarrollo del nuevo monoplaza de la escudería Cadillac, con la que tiene previsto regresar en 2026.

Durante las últimas semanas, ha trabajado en el simulador de la marca y ha visitado las instalaciones del equipo en Silverstone, Reino Unido.

Allí ha participado en reuniones técnicas y pruebas virtuales como parte del proceso de desarrollo del auto con el que planea regresar a la parrilla.