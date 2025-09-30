Rectora Lilia Cedillo Ramírez da a conocer primeros nombramientos del nuevo periodo BUAP

- Se crea la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil que suplirá las funciones de la CGAU
Desde Puebla
A cuatro días de presentar su Cuarto Informe de Labores y rendir protesta para el periodo 2025-2029, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio a conocer cambios y nombramientos que entran en vigor a partir de este martes 30 de septiembre.
La Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil, cuyo titular es el maestro Jorge Avelino Solís, sustituirá a la Coordinación General de Atención a los Universitarios (CGAU). La nueva dependencia estará conformada por la Dirección de Atención Estudiantil, a cargo del maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, de la cual derivan las subdirecciones de Becas y de Atención Estudiantil, cuyas responsables son las maestras Pilar Torres Flores y Nayeli Cano Santes.
Asimismo, la Rectora Lilia Cedillo anunció el nombramiento del maestro Damián Hernández Méndez como nuevo secretario General de la BUAP, y del maestro José Manuel Alonso Orozco como secretario Técnico de la Rectoría.
You may also like
-
Productores de zapatos de Tehuacán y Tepeyahualco expondrán en Los Angeles California
-
Video: Puebla, séptimo estado del país en feminicidios: Ibero
-
Video: Gobierno buscará que cooperativas fabriquen 700 mil pares de zapatos para estudiantes en 2026, detalló Armenta
-
Video: INAOE anuncia 100 horas de Astronomía del 2 al 5 de octubre
-
Bachean vialidades en torno a mercados y centros de abasto