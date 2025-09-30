Productores de zapatos de Tehuacán y Tepeyahualco expondrán en Los Angeles California

Erika Méndez

Productores de zapatos de Tehuacán y Tepeyahualco expondrán sus productos en Los Angeles, California.

Ante al impulso del gobierno estatal, con el objetivo promover el consumo local y nacional.

Este fin de semana, los empresarios viajarán a presentar principalmente las sandalias con un estilo moderno.

Los productores destacaron que buscan acercar los huaraches a paisanos en Estados Unidos, parq que tengan algo que les recuerde su estado.