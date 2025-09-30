El programa Amoxtli llega al preescolar David Berlanga de Santa María Acuexcomac

*Más de 100 familias fueron beneficiadas con este apoyo*

Desde Puebla

*30 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, continúa fortaleciendo la sinergia con el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, para beneficiar a las familias cholultecas con la entrega de apoyos escolares.

En esta ocasión, el programa Amoxtli llegó al preescolar David Berlanga de la junta auxiliar de Santa María Acuexcomac, donde más de 100 familias fueron beneficiadas con mochilas y kits escolares.

María Guadalupe Luna, directora del plantel, agradeció a la administración municipal por acercar estos apoyos a la comunidad, los cuales no solo contribuyen al desarrollo académico de las y los niños, sino que también representan un alivio a la economía familiar.

Por su parte, Lupita Fernández invitó a madres y padres de familia a acercarse al DIF Municipal para conocer los programas y apoyos disponibles, al tiempo que reconoció la amplia participación de la comunidad en esta entrega.

En su mensaje, Tonantzin Fernández destacó que para su gobierno es fundamental acompañar a la niñez en su educación y desarrollo, subrayando la coordinación que existe con los distintos órdenes de gobierno para garantizar una enseñanza de calidad en todas las etapas escolares.

Asimismo, aseguró que, gracias a la política de cero corrupción de su administración, se impulsan los mejores programas de bienestar, así como servicios y obras públicas que continúan llegando a todas las juntas auxiliares.

Finalmente, exhortó a las familias a aprovechar este material escolar, subrayando que se trata de artículos de calidad que permitirán a las y los estudiantes concluir su ciclo escolar sin complicaciones ni carencias.