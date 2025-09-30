Confiamos en obtener más de 7 mil mdp de presupuesto el siguiente año: José Chedraui

María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, resaltó que para el 2026 confía en lograr un presupuesto de más de siete mil millones de pesos, para priorizar seguridad y obra.
En este sentido, destacó que los regidores de la comisión de Patrimonio y Hacienda trabajan en la conformación de la ley de ingresos del próximo año, para que se turne al cabildo y después al congreso del estado.
Señaló que analizan las necesidades de la gente y las prioridades serán mejorar la calidad de vida.
