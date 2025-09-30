El PAN está perdido: Luis Ernesto Derbez

María Huerta
Para el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, “el PAN está perdido” como oposición y no cuenta con una dirigencia con un plan a largo plazo.
Consideró necesario que Acción Nacional, donde milita, busque ideas frescas y una nueva mística.
“El PAN está perdido, se perdió y no encuentra qué hacer.
Y también creo que hay un grupo de personas que están a la cabeza que realmente impiden que se refresquen muchas de las cosas que han pasado”, finalizó.
