El PAN está perdido: Luis Ernesto Derbez

María Huerta

Para el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, “el PAN está perdido” como oposición y no cuenta con una dirigencia con un plan a largo plazo.

Consideró necesario que Acción Nacional, donde milita, busque ideas frescas y una nueva mística.

“El PAN está perdido, se perdió y no encuentra qué hacer.

Y también creo que hay un grupo de personas que están a la cabeza que realmente impiden que se refresquen muchas de las cosas que han pasado”, finalizó.