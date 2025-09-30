¡Se realizará el Primer Agrotianguis en Amozoc!

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 30 de septiembre de 2025 – El próximo domingo 5 de octubre de 2025, de 08:00 a 17:00 horas, se realizará el Primer Agrotianguis en la Explanada del Zócalo Municipal de Amozoc, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027.

El evento contará con la participación de más de 200 expositores, entre agricultores, productores y artesanos del municipio y la región.

Durante la próxima jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos, como flores medicinales, artesanías de madera, Talavera, ónix y mármol, mermeladas, semillas, mezcales, pulque, chapulines, hongos, tenates, canastas, artículos de belleza artesanales, cacao, miel, árboles frutales, y una zona especial para la venta de animales, incluyendo conejos, porcinos, borregos, diferentes tipos de aves y otros animales de granja.

El evento también incluirá un programa cultural y talleres educativos, con presentaciones de bailes folklóricos, cantantes, actividades recreativas y cursos sobre selección de hongos comestibles, poda de jardinería, producción de lombricomposta, manejo de plagas, injertos y técnicas de cultivo.

El objetivo del Agrotianguis es impulsar la comercialización de productos locales y regionales, fortalecer la economía campesina y artesanal, y abrir camino hacia la consolidación de un evento permanente en Amozoc.

Durante el anuncio del evento, Rogelio Quiroz Specia, Jefe de Distrito de Desarrollo Rural, destacó que el gobierno federal busca rescatar y promover los trabajos naturales y artesanales, fomentando la economía local.

Por su parte, el Presidente Municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, señaló que su propósito es que los artesanos del municipio y la región puedan dar a conocer sus productos y comercializarlos, con la visión de que, en un futuro, estos productos lleguen a mercados nacionales e internacionales.

Además, reiteró que este será el primer Agro Tianguis que se realiza en el municipio y que trabajará para consolidarlo como un evento permanente.