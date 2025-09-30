Posadas consolida su presencia en Chihuahua con la apertura de one Ciudad Juárez Alameda

Staff/RG

En 2024, la capital chihuahuense se consolidó como la puerta de entrada del estado, recibiendo cerca del 45% de los turistas que lo visitaron. Más de 255 mil visitantes cruzaron por sus pasos peatonales y aeropuertos, confirmando a la ciudad como un destino clave en el mapa turístico de Chihuahua.

one, la marca de hoteles self service, que forma parte de Posadas que se distingue por ofrecer a sus huéspedes practicidad, seguridad, servicio eficiente y calidad a un costo accesible abre las puertas de one Ciudad Juárez Alameda, el hotel 52 para la marca; siendo el primero en Ciudad Juárez y el tercero en Chihuahua, consolidando su oferta en el estado y sumando 120 habitaciones a las más de 6,000 que ofrece one a lo largo y ancho del país.

one Ciudad Juárez Alameda llega para convertirse una opción ideal para todos los viajeros que llegan a la frontera gracias a su ubicación estratégica en una de las áreas de mayor crecimiento de la ciudad como lo es la zona hotelera y comercial cercana a áreas industriales, oficinas corporativas y centros médicos; así como por su fácil acceso desde el Aeropuerto Internacional Abraham González, y su cercanía con El Paso, Texas, consolidando al destino como uno de los más importantes para el turismo en movimiento, estancias corporativas y convenciones.

Además, a través de su excelente ubicación, este hotel brinda cómodas habitaciones, lavandería y un desayuno incluido que brinda opciones deliciosas para quienes se hospedan ahí.

Adrián Correa, Director de Operaciones Midscale & Economy de Posadas aseguró que “La apertura de este one Ciudad Juárez Alameda forma parte de nuestro compromiso de hacer del mundo un mejor lugar para viajar y refleja nuestro compromiso de brindar más y mejores opciones para los viajeros. Hoy abrimos el primer hotel aquí bajo la marca one, el cual traerá un impacto económico y social para la ciudad, al tiempo de fortalecer nuestra presencia al norte del país; así como la oferta de valor que estamos seguros los viajeros aprecian de la marca”.

Ciudad Juárez es una ciudad clave con aproximadamente 1.6 millones de habitantes, mientras que en cifras de la Secretaría de Turismo Local la ciudad recibió en 2024 cerca de 45% de los turistas que visitaron el estado, mientras que más de 255 mil visitantes pasaron por sus cruces peatonales y aeropuertos; reflejando la importancia de la estrategia de Posadas de incrementar su presencia en la ciudad donde a la fecha opera con el Fiesta Inn Ciudad Juárez y el Gamma Ciudad Juárez.

La capital chihuahuense cuenta con cuatro puentes internacionales que conectan a El Paso, Texas, un aeropuerto internacional con vuelos directos a las principales ciudades del país; así como autopistas modernas que enlazan a Ciudad Juárez con las principales capitales del norte del país y con ciudades de Estados Unidos.

one Ciudad Juárez Alameda llega para convertirse en el aliado perfecto de los viajeros, ya sea por negocios o placer, ofreciendo su ya reconocido servicio y consolidando la presencia de Posadas en la ciudad fronteriza.

Acerca de one:

Es la cadena de hoteles self service que ofrece a sus huéspedes practicidad, seguridad, confianza, servicio eficiente y calidad a un costo accesible. one es justo lo que el viajero necesita, un hotel práctico, funcional y seguro, con el respaldo de una cadena hotelera y estándares de servicio que dan tranquilidad y comodidad a sus huéspedes. Para más información visite: onehoteles.com.