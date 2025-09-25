La inflación anual fue de 3.74%, en la primera quincena de septiembre de 2025

Staff/RG

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

En la primera quincena de septiembre de 2025, el INPC registró un nivel de 141.181: aumentó 0.18 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.74 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.09 % y la anual, de 4.66 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.23 % y los de servicios, 0.20 por ciento.