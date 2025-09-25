Disminuyó 1.3% el valor de producción de las empresas constructoras, en julio de 2025, en términos reales y a tasa mensual

Staff/RG

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) proporciona los principales indicadores de coyuntura sobre la actividad económica que realizan las empresas constructoras en el país.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Valor de producción

En julio de 2025 y con datos desestacionalizados, el valor de producción del sector Construcción cayó, en términos reales, 1.3 % a tasa mensual y 17.7 % a tasa anual.

Personal ocupado total

El personal ocupado total en las empresas constructoras disminuyó 0.7 % en julio pasado, a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) bajó 1.6 % y el personal dependiente de la empresa, 0.7 % (el número de las y los obreros descendió 0.4 %; el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.6 %; y el grupo de otros —que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración—, 7.1 %).

A tasa anual, en julio de 2025, el personal ocupado total mostró una reducción de 11.5 por ciento.

Horas trabajadas

En el mes de referencia, las horas trabajadas en las empresas constructoras retrocedieron 0.2 % con relación al mes anterior. Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social decrecieron 0.8 % y las que corresponden al personal dependiente, 0.2 por ciento.

Las horas trabajadas cayeron 13.7 % a tasa anual, en el séptimo mes de 2025.

Remuneraciones medias reales

En julio de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas tuvieron un alza de 0.5 % a tasa mensual. Por componente, los salarios pagados a las y los obreros ascendieron 0.7 % y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.3 por ciento.

En su comparación anual, las remuneraciones medias reales incrementaron 2.1 %, en julio pasado