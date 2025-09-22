Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

EL UNIVERSAL

La diputada federal suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, con el objetivo de que el funcionario pueda ser investigado por su posible participación con el grupo criminal La Barredora durante su administración como gobernador de Tabasco.

La legisladora, quien presentó la petición en su calidad de ciudadana, llegó a la Secretaría General en punto de las 10:15 horas y fue recibida por el Secretario General de la Cámara Baja, Mauricio Farah.

“Este lunes, presenté demanda de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del senador Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco, de enero de 2019 a agosto de 2021”, declaró ante medios de comunicación.

La demanda, está acompañada de informes oficiales de inteligencia militar obtenidos como producto de la vulneración (hackeo) y filtración de documentos del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya, así como notas periodísticas, en las que se señala a López Hernández de haber permitido, encubierto y beneficiado redes criminales en Tabasco, particularmente a la organización delictiva La Barredora, que era liderada por Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de dicha entidad de 2019 a 2024, quien hoy se encuentra bajo custodia federal.

De acuerdo con la querella, mientras López Hernández ocupaba la gubernatura de Tabasco -desde el 1 de enero de 2019-, reportes de inteligencia militar, fechados el 2, 22 y 25 de febrero de 2021, así como el 22 de marzo del mismo año, habrían advertido al gobierno federal sobre las actividades delictivas de Bermúdez y de La Barredora.

Pérez Jaén sostuvo que López Hernández presuntamente incurrió en los delitos de tráfico de influencia, y en los delitos de cohecho y de encubrimiento, “al haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por su entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su periodo como gobernador de Tabasco, el C. Hernán Bermúdez Requena, y haber prestado auxilio o cooperación de cualquier especie al autor del delito, e incluso, haberlo ayudado a ocultarse, sin dar auxilio a las autoridades correspondientes para la investigación”.

Por lo anterior, en la demanda de juicio político, se pide la destitución e inhabilitación hasta por 20 años del legislador tabasqueño, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes.

Tras la presentación del recurso legal, la demandante deberá ratificar en un periodo de tres días hábiles.