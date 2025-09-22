Gabinete de Seguridad apoyará investigación por asesinato de músicos colombianos

EXCELSIOR

Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad participará en las investigaciones por el asesinato de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez

Por instrucciones presidenciales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México participa en las investigaciones por el asesinato de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en un paraje de Tlalnepantla, Estado de México.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México”, informó el Gabinete de Seguridad, en su cuenta oficial de X.

En el texto se indicó que las instancias que integran este organismo trabajarán para dar los responsables de los asesinatos

Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hechos”, ofreció el Gobierno Federal.

Los músicos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez llegaron a México la semana pasada, para una serie de presentaciones, pero se reportó su desaparición la semana pasada, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, el pasadon16 de septiembre.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó el apoyo del Gobierno de México para la localización de sus ciudadanos, cuyos cuerpos sin vida se encontraron al día siguiente de su desaparición, con una cartulina con un mensaje, en la zona de Tlalnepantla, en el Estado de México.