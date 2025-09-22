Construye Severiano de la Rosa Romero una de las calles de mayor impacto para Amozoc

Desde Puebla

La calle Guadalupe Victoria conecta de manera directa a los barrios La Preciosa y La Concepción, además de beneficiar a más de siete colonias, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos y una mayor conectividad en el municipio.

Amozoc de Mota, Puebla a 22 de septiembre del 2025.- Con el compromiso del Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero hacia la ciudadanía, el Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 concluyó una de las obras de mayor prioridad del municipio; la calle Guadalupe Victoria, vialidad que conecta al barrio La Concepción con el barrio La Preciosa.

La obra contempló la construcción de 5,201.34 m² de pavimento de concreto hidráulico, acompañados de 1,599.68 metros lineales de guarnición de concreto. Asimismo, se mejoraron los servicios básicos con la instalación de 842 ml de tubo sanitario corrugado y 882 ml de renovación de la red de agua potable.

Por su parte, los vecinos del lugar agradecieron al Presidente Municipal y destacaron que es un “presidente de hechos y no de palabras”. Reconocieron que la rehabilitación de la calle era más que necesaria, pues habían pasado más de 30 años desde su construcción original. Ahora, gracias a esta obra realizada desde cero, cuentan con nuevo drenaje, nueva base hidráulica y tubería renovada.

Los ciudadanos resaltaron que, con el grosor del concreto, las y los niños que acuden a la escuela, los adultos mayores que transitan por la zona e incluso sus bicis y automóviles podrán desplazarse de manera más segura y cómoda. “Gracias, Presidente, estás cumpliendo”, expresaron los vecinos.

Durante la entrega, el Presidente Municipal resaltó la importancia de que los vecinos cuiden las calles, pues los recursos públicos se ejercen con transparencia y se destinan para atender las necesidades de la población.

Subrayó que, al ser una obra para los ciudadanos, es responsabilidad de todos mantenerla en buen estado mediante acciones sencillas como barrer, retirar maleza y evitar daños al pavimento.

Estas acciones forman parte de las obras prioritarias y de alto impacto social que fortalecen la convivencia y la seguridad en la sociedad.