Atlixco celebra 446 años de su fundación: presidenta Ariadna Ayala llama a reencontrarse con la historia y orgullo de la ciudad.

Desde Puebla

En el marco del 446 aniversario de la fundación de la Villa de Carrión, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó una ceremonia conmemorativa junto a autoridades de la SEDENA y del sector educativo.

Durante su mensaje, Ariadna Ayala comentó que el arte y las tradiciones siguen distinguiendo a la ciudad, herencia de una historia de más de dos mil años que se originó en torno al cerro de San Miguel.

Ariadna Ayala dijo que Atlixco fue reconocido como “Granero de América”, distinguido en la época textil y nombrado “Dos Veces Heroica Ciudad de Atlixco”.

“Nos llena de orgullo ser herederos de una historia y un registro cultural de más de dos mil años. Desde sus inicios, nuestra comunidad creció en torno al cerro de San Miguel, lugar fundacional donde 500 familias se unieron para dar vida a esta ciudad milenaria, que hasta hoy sigue siendo el centro de las celebraciones que nos unen como atlixquenses”, expresó Ariadna Ayala.

Ariadna Ayala recordó que Atlixco siempre se ha caracterizado por la abundancia de agua en su valle, hecho que sorprendió al cronista fray Toribio de Benavente, guardián del convento, quien lo describió como el sitio más cercano al paraíso terrenal en la Nueva España, razón por la cual le otorgó el nombre de Valdecristo. Esta riqueza natural y cultural sigue vigente y es motivo de orgullo para propios y visitantes.

Con la convicción de honrar el pasado y fortalecer la identidad de la comunidad, la presidenta municipal Ariadna Ayala invitó a la ciudadanía a reencontrarse con sus raíces y celebrar con orgullo los 446 años de la fundación de Atlixco.