Cruz Azul vs Pumas se jugará en Estados Unidos: Fecha y Horario

JUAN FÚTBOL

A su llegada a Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM le pusieron cláusulas fuertes y claras al equipo de Cruz Azul sobre jugar como locales en territorio auriazul. Ya que los cementeros no tienen permitido jugar como anfitriones ante los Universitarios, por eso tomaron una radical decisión.

Cruz Azul y Pumas jugarán en Estados Unidos

De cara a la próxima fecha FIFA, Cruz Azul y Pumas decidieron tener un duelo amistoso para no perder ritmo en lo que algunos seleccionados van con sus respectivos países. Y este lo harán nada más ni nada menos que en Sacramento en Estados Unidos.

Fue por medio de sus redes sociales, donde Cruz Azul fue el encargado de anunciar que tendrán este partido con Pumas en el estadio Heart Health Park. El cual se disputará nada más ni nada menos que el próximo 10 de octubre del 2025.

Los boletos para dicho enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas rondan entre los 52 a los 168 dólares. Todo depende de la zona que elijan los aficionados, pues la zona de la cabecera se encontraría como una de las más baratas para este encuentro, ya que va de los 52 a los 73 dólares.

Mientras que el partido oficial del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Pumas todavía no tiene cede, en lo que será la Jornada 17. Pues este partido se disputará el próximo 8 de noviembre de este año, pero sigue sin tener estadio confirmado. Ya que los felinos no quieren ser visitantes en su propia casa, el estadio Olímpico Universitario.

Eso habría sido parte del acuerdo de permitir compartir su casa con Cruz Azul. Quienes están buscando a marchas forzadas donde podrán jugar este duelo. El cual una de sus alternativas sería el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Así como La Corregidora de Querétaro, o pedirían ayuda a las Águilas del América.

Pues recordemos que, en ese fin de semana, el América de André Jardine jugará con los Diablos Rojos de Toluca. Ese mismo 8 de noviembre se irán a jugar al estadio Nemesio Diez donde cayeron en la Gran Final del Clausura 2025. Y por eso estará disponible el estadio de la Ciudad de los Deportes.