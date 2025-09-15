A 9 años del homicidio del periodista Aurelio Cabrera, la impunidad persiste

Abelardo Domínguez

Hoy, 14 de septiembre de 2025, se cumplen nueve años del asesinato de Aurelio Cabrera Campos, director del periódico “Gráfico Sierra Norte”. Un crimen que conmocionó a la sociedad y al gremio periodístico de Huauchinango, pero que, a la fecha, permanece en la impunidad.

La madrugada del 14 de septiembre de 2016, Cabrera regresaba de Xicotepec tras recoger el tiraje de su periódico cuando fue atacado a balazos. La agresión ocurrió mientras circulaba en su camioneta sobre la carretera a Huauchinango, a la altura de la zona conocida como San Miguel. Hombres armados, a bordo de otro vehículo, le cerraron el paso y dispararon antes de huir con rumbo desconocido.

Según las primeras investigaciones, antes de su fallecimiento, el periodista logró dar el nombre de su atacante a la entonces Policía Federal que le brindó auxilio. Sin embargo, a pesar de esta pista crucial, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha esclarecido el caso.

La familia de la víctima y el gremio periodístico han denunciado la falta de avances en la carpeta de investigación. El responsable del homicidio sigue en libertad, y la investigación parece haberse convertido en un “tema secundario” para las autoridades poblanas.

A lo largo de estos nueve años, fiscales como Víctor Carrancá Bourget y Gilberto Higuera Bernal han pasado por la FGE sin lograr resolver el caso. Ahora, con Idamis Pastor Betancourt al frente, existe el temor de que la investigación permanezca archivada, confirmando el “tortuguismo y falta de capacidad” de la dependencia para cumplir con su labor.

Este aniversario es un doloroso recordatorio de la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia en Puebla. La falta de resolución del crimen de Aurelio Cabrera no solo niega la justicia a su familia, sino que también representa un vacío en la efectividad y la honestidad de la fiscalía.