Iztapalapa cancela verbenas del 15 de septiembre en solidaridad con víctimas

Excelsior

En solidaridad con las víctimas de la tragedia registrada en el Puente de La Concordia, la alcaldía Iztapalapa suspendió las verbenas populares programadas para el próximo 15 de septiembre, pero sí realizará la ceremonia cívica del Grito de Independencia.

La alcaldesa Aleida Alavez informó que, “por respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares”, se tomó la decisión de cancelar los festejos musicales en la explanada principal de la demarcación, así como otras seis ceremonias que se tenían previstas en distintos puntos de Iztapalapa.

Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, reconoció Alavez.

Grito en Iztapalapa, ‘austero y solemne’

Adelantó que la ceremonia del Grito “será austera y solemne”, con el propósito de rendir homenaje a las fiestas patrias sin dejar de lado el duelo colectivo.

Además, la alcaldía llevará a cabo el izamiento de la bandera monumental en Periférico Oriente y Calzada Ermita Iztapalapa, acto cívico programado a las 10:00 horas del mismo 15 de septiembre.

El lábaro patrio, de más de 240 kilos, será izado como un símbolo de unidad frente a la tragedia, dijo la alcaldesa.