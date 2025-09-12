En diferentes accidentes, mueren hombres en Tecamachalco y Puebla capital

Desde Puebla

Murió hombre al volcar su vehiculo en Tecamachalco.

Un hombre perdió la vida en aparatosa volcadura con su vehiculo en Tecamachalco.

Durante la tarde de este viernes en la carretera estatal Tecamachalco-Cañada de Morelos, a la altura del kilómetro 6, cerca de la comunidad El Salado.

Según fuentes oficiales, el conductor de una camioneta Ford Ranger de color rojo pick-up perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura.

MOTOCICLISTA FALLECIÓ

Muere motociclista atropellado por un torton en San Felipe Hueyotlipan.

Un joven mototiclista perdió la vida atropellado por un camión pesado, que se dio a la fuga a la altura de San Felipe Hueyotlipan.

Sobre la autopista México-Puebla.

De inmediato llegaron bikers al auxilio del joven, pero murió al instante, debido a que las llantas del torton le pasaron por encima de la cabeza y causaron exposición de masa encefálica.

Se desconoce la identidad del masculino.