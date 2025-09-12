Música, buena comida y seguridad en las fiestas patrias de Atlixco

Desde Puebla

Atlixco celebrará el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con una cartelera cultural del 14 al 16 de septiembre, informó la presidenta Ariadna Ayala.

El 14 de septiembre arranca con la Cabalgata Trinacional y presentaciones musicales en Plaza de Armas.

El 15, tras el acto cívico, la presidenta de Atlixco encabezará el Grito de Independencia, seguido del concierto de Los Llayras.

El 16 de septiembre se realizará el Desfile Cívico-Militar y, por la noche, habrá pirotecnia de bajo impacto, verbena popular y la presentación estelar de la Orquesta Adolescentes de Venezuela.

Ariadna Ayala llamó a disfrutar las fiestas en un ambiente de paz, alegría y convivencia familiar.