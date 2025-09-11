Pese a acusaciones de extorsión y amenazas contra el síndico municipal, cabildo de San Pedro Cholula avanza en pago de laudos

Desde Puebla

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, se concretó el pago de laudos laborales a pesar de las denuncias por extorsión y amenazas presuntamente cometidas por el aún síndico municipal, Iván Minutti.

En la reunión, la presidenta municipal y regidores exigieron al síndico no afectar las finanzas del Ayuntamiento con su falta de compromiso, además de rendir cuentas claras sobre cada uno de los expedientes recibidos en su oficina, a fin de transparentar el manejo de estos asuntos legales.

Las y los regidores cuestionaron directamente a Minutti por su omisión en diversos casos, lo que ha derivado en afectaciones a las arcas municipales y al Presupuesto de Egresos 2025. Aunque el funcionario intentó justificarse, los integrantes del Cabildo le exigieron no caer en contradicciones ni en intentos de victimización.

Cabe recordar que a inicios de este año, una ciudadana identificada como Laura “N” ingresó un oficio a la Oficialía de Partes de la oficina del gobernador Alejandro Armenta, solicitando el cumplimiento de un laudo que el Ayuntamiento perdió en 2015. En dicho documento, la afectada señaló que el síndico municipal le pidió 200 mil pesos para agilizar el pago correspondiente.

No es la primera vez que Iván Minutti enfrenta señalamientos, pues vecinos y ciudadanos de distintos fraccionamientos del municipio lo han acusado de prácticas ilegales, parcialidad y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones.