Exhortan a disfrutar con seguridad el Grito de Independencia

– _La dependencia hace una serie de recomendaciones para garantizar un disfrute pleno de las fiestas patrias_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 11 de septiembre de 2025.- Con la finalidad de garantizar que la sociedad poblana disfrute del tradicional Grito de Independencia, este próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la capital, en un ambiente de paz, tranquilidad y orden, el Gobierno de la Ciudad emite las siguientes recomendaciones:

No llevar: objetos punzocortantes (navajas, tijeras, cuchillos y agujas, etcétera), bebidas alcohólicas, envases de vidrio o latas; pirotecnia, aerosoles o cualquier artículo inflamable; palos de bandera con punta metálica o madera dura; mochilas o bultos grandes, ni tampoco mascotas (ya que el ruido y la multitud pueden afectarlas).

A través de la Secretaría General de Gobierno, también se recomienda a las y los poblanos atender las indicaciones de Protección Civil, Policía y personal de apoyo; identifica rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión; si asisten con niñas, niños o personas mayores, colocarles una tarjeta con datos de contacto; lleva solo lo necesario: identificación oficial, celular cargado y efectivo limitado; y llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

En caso de lluvia: usar impermeable, evitar paraguas grandes; portar calzado cómodo y antiderrapante; proteger pertenencias en bolsas plásticas, y evitar correr en superficies mojadas.

Los gobiernos municipal y estatal instalarán módulos de atención ciudadana, asistencia médica y Protección Civil en zonas estratégicas del Zócalo de la ciudad. Además, se colocarán filtros de acceso, rutas de evacuación y áreas seguras para tranquilidad de todas y todos.