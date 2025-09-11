Lilia Cedillo agradeció voto de la comunidad universitaria

Hará autocrítica

María Huerta

Luego que obtuvo el 78 por ciento de la votación sectorial y logró la reelección, Lilia Cedillo agradeció el voto de la comunidad universitaria.

En un video en redes sociales, la científica aseguró que tomará los resultados como autocrítica, para formar un plan de desarrollo institucional con todos los integrantes de la máxima casa de estudios.

“Con base en estos resultados, haré un trabajo de análisis y autocrítica, que me permitirá junto con toda la comunidad universitaria construir un plan de desarrollo institucional, esperaré a que el Consejo Universitario califique esta jornada electoral”, dijo.