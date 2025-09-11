Abuelita muere tras proteger a su nieta tras explosión de pipa en Iztapalapa

NORESTE

Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció este jueves a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México. La mujer se convirtió en una heroína al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años.

La abuelita, quien había sido trasladada de urgencia al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo, se encontraba en terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos, su vida no pudo ser salvada.

Gracias al acto de valentía de su abuela, la niña sobrevivió. Aunque presenta quemaduras en la cara, brazos y piernas, su estado de salud se reporta como estable.

​La comunidad ha expresado sus condolencias y lamenta la pérdida de Alicia, a quien se recuerda como una mujer que dio su vida por proteger a su nieta.