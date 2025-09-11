Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

LA JORNADA

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que suman ocho las víctimas mortales y 94 las personas heridas por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa,

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que 22 de los heridos se encuentran en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 que ya fueron dados de alta. En total, 67 personas continúan hospitalizadas.

Sin especificar el monto, Brugada aseguró que se brindará un apoyo inicial emergente a las familias de cada una de las víctimas para sus traslados y alimentación, que se ampliará de manera individualizada a partir de profundizar en el censo de los afectados, para ubicar quiénes enfrentan una situación más difícil, sobre todo, si entre los heridos se encuentra la persona que aporta los ingresos al hogar.

Tras expresar su solidaridad y respaldo a las personas que resultaron afectadas y sus familias, que son en su mayoría de escasos recursos, agregó que se les brindará asesoría jurídica, atención sicológica y ayuda para gastos funerarios. “Merecen todo el apoyo, pero sobre todo justicia”, expresó.

La mandataria comentó que instruyó a la Secretaría de Protección Civil, para que junto con el Gobierno Federal, puedan construir un protocolo para la ciudad, sobre qué tipo de transportes deben de estar transitando por las calles y de qué manera. “Esta situación fue muy grave y no, no, no queremos que se repita”.

Comentó que cada ocho horas se dará información sobre el estado de salud y la ubicación de los heridos que reciben atención médica en 19 hospitales de gobierno federal y local, e informó que se habilitó un teléfono 55 71 95 20 71, para dar información y guiar a las familias de las víctimas.

Señaló que la Fiscalía General de Justicia continúa con las investigaciones, para determinar la determinar la causa del accidente; deslindar responsabilidades y asegurar que no haya impunidad.