Moretones sin causa aparente, sangrado de encías o hemorragias nasales frecuentes, pueden ser señales de leucemia

Staff/RG

No se deben normalizar sangrados espontáneos

Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) afecta también a los adultos jóvenes

Se deben detectar síntomas a tiempo para evitar progresión

Si tienes entre 30 y 60 años, trabajas en oficina y llevas un estilo de vida sedentario, presta atención a señales como moretones sin causa aparente como golpes, sangrado de encías al cepillarte o hemorragias nasales frecuentes.

“Estos síntomas no son normales y mucho menos deberían atribuirse al estrés o al cansancio. Podrían ser la primera manifestación de una enfermedad hematológica como la Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), altamente tratable si se detecta a tiempo”, alertó el doctor Luis Meillón, hematólogo y expresidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología (AMEH).

La LPA es un tipo agresivo de leucemia aguda que se presenta principalmente en adultos de entre 30 y 60 años, con un pico diagnóstico alrededor de los 50. Aunque es poco conocida, su tratamiento ha avanzado notablemente y permite evitar la quimioterapia en muchos casos, siempre que se actúe de forma oportuna.

Síntomas de alerta:

Moretones grandes o múltiples sin golpe

Sangrado al cepillarse los dientes

Sangrado nasal frecuente

Puntitos rojos en la piel (petequias)

Menstruaciones inusualmente abundantes

Palidez, fatiga o mareo con esfuerzos mínimos

“La clave es no normalizar. En consulta vemos personas que posponen su atención porque creen que están ‘estresadas’ o porque se sientan muchas horas al día. Pero el cuerpo habla, y estos signos son importantes. Una consulta médica a tiempo puede cambiar el pronóstico por completo”, explicó Meillón.

El diagnóstico comienza con una evaluación clínica sencilla, biometría hemática, conteo de plaquetas y pruebas de coagulación. Si se identifican datos anormales, el paciente debe ser referido de inmediato a hematología. Automedicarse o aplicar remedios caseros puede agravar el problema.

“Hoy en día, la LPA puede tratarse sin quimioterapia, mediante combinaciones como ácido trans-retinoico y trióxido de arsénico. Con esta estrategia, más del 85% de los pacientes alcanzan la remisión, siempre que el diagnóstico no se retrase”, detalló Meillón.

Detectar los síntomas a tiempo no solo salva vidas, permite acceder a terapias menos invasivas, evitar complicaciones graves y ofrecer una posibilidad real de curación en personas que, por lo general, están en plena etapa productiva.