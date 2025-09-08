Tiran embolsado en Coronango

Desde Puebla

Santa María Coronango vuelve a ser noticia de sangre, porque se encontró un cadáver embolsado.

Durante la tarde de este lunes sobre la calle Lázaro Cárdenas en el fraccionamiento Misiones de San Francisco.

Se desconoce la identidad de la persona.

Vecinos se encuentran consternados ante la ola de.violencia que azota esta parte de Puebla, pegada a la capital poblana.