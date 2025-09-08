Tiran embolsado en Coronango

Desde Puebla
Santa María Coronango vuelve a ser noticia de sangre, porque se encontró un cadáver embolsado.
Durante la tarde de este lunes sobre la calle Lázaro Cárdenas en el fraccionamiento Misiones de San Francisco.
Se desconoce la identidad de la persona.
Vecinos se encuentran consternados ante la ola de.violencia que azota esta parte de Puebla, pegada a la capital poblana.
You may also like
-
Con la presidenta Sheinbaum, México levantará la Bandera Blanca: Mario Delgado
-
Candidatos a la Rectoría BUAP presentan sus programas ante el Consejo Universitario
-
Video Comisión Electoral de la BUAP investigará agresión a Lilia Cedillo
-
Regidores de oposición interponen recurso legal por la tala de 7 árboles en el parque de Santa Inés y Calle Viva
-
La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Puebla el 12 de septiembre: Armenta