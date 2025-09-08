F1: Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de Italia

EL UNIVERSAL

El Gran Premio de Italia 2025 dejó una gran sorpresa con Max Verstappen imponiéndose a la pareja de McLaren, que fueron protagonistas de un polémico momento en el Autódromo Nacional de Monza.

Mad Max tuvo un fin de semana redondo en Italia. El sábado conquistó la pole position y el domingo firmó su tercera victoria de la campaña con una estupenda actuación, donde consiguió un nuevo récord de velocidad.

El neerlandés tuvo un promedio de 250.706 km/h en las 53 vueltas de la carrera, y de esta forma batió la marca que le pertenecía a Michael Schumacher, que en 2003 registró 247.586 km/h en Monza.

Oscar Piastri llegó a esta carrera con una diferencia de 34 puntos sobre Lando Norris, pero tras el resultado de este fin de semana, su ventaja se redujo a 31 unidades, debido a que el australiano le cedió su lugar al inglés por una orden de equipo.

Norris tuvo una parada lenta en pits, por lo que estaba detrás de Piastri y eso comprometía sus aspiraciones por el título mundial. Ante esta situación, el equipo le ordenó a Oscar cederle su lugar a Lando en la recta final de la carrera, decisión que no fue bien vista por el australiano.

Así marcha el Campeonato de Pilotos

Oscar Piastri – McLaren – 324 puntos Lando Norris – McLaren – 293 puntos Max Verstappen – Red Bull Racing – 230 puntos George Russell – Mercedes – 194 puntos Charles Leclerc – Ferrari – 163 puntos Lewis Hamilton – Ferrari – 117 puntos Alex Albon – Williams – 70 puntos Kimi Antonelli – Mercedes – 66 puntos Isack Hadjar – Racing Bulls – 38 puntos Nico Hulkenberg – Kick Sauber – 37 puntos