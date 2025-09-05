Video: Pese a que lo prohíbe la ley, todavía se permite apartado de lugares en el Centro Histórico. 

María Tenahua

Ayuntamiento de Puebla sigue permitiendo el apartado de lugares en el Centro Histórico, después de que en la anterior administración, modificaron el Coremun, para sancionar a quienes cometen este tipo de malas prácticas.

Al realizar un recorrido en la calle 10 Oriente, se observó que los comerciantes establecidos realizan el apartado de espacios de la vía pública, para estacionar sus vehículos.

Incluso, esto provoca que algunos conductores se coloquen en doble fila, ocasiona lentitud en la circulación.

Estos espacios son resguardados con sillas, bancos, hasta partes de lavadoras