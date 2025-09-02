Oscar Flores, director de “Apodaca Group” y Javier Paniagua, quien es referente como posicionador de talentos, triunfaron con su conferencia en la “BMB”

Es la convención más importante de la industria de la música en vivo en México

Por Mino D’Blanc

Uno de los momentos más esperados dentro de todas las actividades y conciertos que se dieron durante la edición de este año 2025 de la “BMB” (Booking, Management, Brokers) que es la convención más importante de la industria de la música en vivo en México, fue el que se dio en el majestuoso escenario del icónico Auditorio Nacional cuando participaron Oscar Flores quien es director comercial de “Apodaca Group” y Javier Paniagua quien es un referente indispensable dentro de la conversación musical.

Ambos sostuvieron una conversación abierta e inspiradora sobre la industria musical, los retos del entretenimiento en vivo y las nuevas dinámicas del negocio, en un formato que combinó anécdotas, aprendizajes y visiones de futuro.

Con la experiencia de Oscar Flores al frente de “Apodaca Group” que es una de las promotoras más influentes en Latinoamérica y la trayectoria de Javier Paniagua como experto en comunicación y posicionamiento de talento, la conferencia se convirtió en un espacio clave para que los asistentes entendieran el presente y el futuro de los conciertos en nuestro país, además de que con el intercambio de ideas dejaron en claro la relevancia de contar con líderes que no solo impulsan a los artistas, sino que también abren conversación sobre las nuevas oportunidades de crecimiento de la industria.

Con ponencias como esta, la “BMB” reafirma su papel como un punto de encuentro esencial para promotores, managers y líderes de la música en vivo, consolidándose como un espacio en el que la experiencia y la innovación se encuentran para marcar el rumbo del entretenimiento en la república mexicana.