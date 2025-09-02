Detienen a Federico Sarabia por fraude a Cruz Azul

Staff/RG

Ciudad de México.- La tarde de este domingo 31 de agosto de 2025, Federico Sarabia Pozo, alias “El Aleluyo” fue detenido en la comunidad de San Ildefonso, Hidalgo.

Desde agosto de 2020, Federico Sarabia operó como uno de los principales cabecillas del grupo delictivo encabezado por Guillermo Álvarez, alias “Billy”, quien hoy se encuentra recluido en el Penal del Altiplano.

“El Aleluyo” es responsable directo del secuestro de la fábrica de Cemento Cruz Azul ubicada en Hidalgo, así como de desviar recursos de Cooperativa La Cruz Azul utilizando un esquema de “huachicoleo” de cemento a través de empresas fantasma.

Por lo anterior, Sarabia Pozo será llevado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde tendrá que rendir cuentas por los delitos de fraude genérico y delincuencia organizada.