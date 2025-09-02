TelevisaUnivision homenajea a través de Unicable a los 95 años de la XEW

9 spots de 20 segundos cada uno en los que reconocidos conductores, actrices y actores emulan a las grandes figuras de la radiodifusora de cada década.

Por Mino D’Blanc

El jueves 18 de septiembre de 1930 en punto de las 20:00 horas inició transmisiones la XEW, fundada por don Emilio Azcárraga Vidaurreta y cuyo slogan es “La voz de la América Latina transmitiendo desde México”. Cabe mencionar que desde sus inicios fue el principal medio en el que se dieron a conocer las grandes figuras de la música y de la actuación de ese tiempo y además de haber sido, ser y seguir siendo una de las principales estaciones de radio no solo de la república mexicana, sino de todos los países de habla hispana, es la precursora de la televisión mexicana.

Es por eso que en el marco de un aniversario de tan importante empresa de radiodifusión, TelevisaUnivision la homenajea con la campaña titulada “XEW 95 Aniversario”, misma que es una evocación a la nostalgia y emotividad que celebra su primera transmisión en México.

“XEW 95 Aniversario” fue filmada en las instalaciones originales de la XEW ubicadas en Ayuntamiento No. 52 en el centro histórico de la Ciudad de México y consta de 9 spots de 20 segundos cada uno, que abarcan década a década los principales momentos de la historia de la XEW. En cada década el elenco de Unicable personifica a inolvidables figuras del mundo del espectáculo. Esta es la relación de spots, los conductores y artistas que participan y las figuras a las que homenajean:

-1930: Raúl Araiza en homenaje al Xilofonista de la XEW; Juan José Origel a Jorge Negrete y Yordi Rosado a Agustín Lara.

-1940: Montserrat Oliver a Miroslava Stern, Faisy a Germán Valdés “Tin Tan”, Michelle Vieth a la vedette cubana Ninón Sevilla, Consuelo Duval a Yolanda Montes “Tongolele” y Mhoni Vidente a Pitonisa de la época.

-1950: Daniela Magún a Silvia Pinal, Nicola Porcella a Arturo de Córdoba y Omar Fierro a Paco Malgesto.

-1960: Omar Fierro a Javier Solís y Nicolla Porcella a Francisco Gabilondo Soler

“Cri-Cri”.

-1970: Martha Figueroa a Lola Beltrán mientras que Facundo, Jean Duverger y José Eduardo Derbez homenajean al mundialmente famoso trío Los Panchos.

-1980: A Patas Verdes, Mimoso Ratón y al Ecoloco los emularán talento de Universo Unicable, mientras que Padme Vidente a La Güera de las Estrellas y Ariadna Tapia.

-1990: Paul Stanley a su propio padre Paco Stanley y Maca Carriedo a Benito Castro.

-2000: será un spot que ilustra la evolución de los programas de Unicable desde sus inicios en dicha década.

-2010: un spot que muestra cómo en la actualidad la XEW es “La Casa de Unicable”.

“XEW 95 Aniversario” se difunde a partir de este lunes 1 de septiembre por la señal de Unicable.