México registra 61 homicidios dolosos en un solo día; Edomex encabeza la lista

Staff/RG

El país cerró el último día de agosto con 61 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario de TResearch de violencia. La entidad más golpeada fue el Estado de México, con 10 víctimas, seguido de Guerrero, con 6.

Otros estados con cifras altas fueron Baja California, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca, con 4 homicidios cada uno. La Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Sonora registraron 3 casos, mientras que Colima, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz reportaron 2. Por último, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Querétaro y Sinaloa contabilizaron 1 víctima cada uno. El resto de las entidades no registró homicidios.

Una violencia persistente

La cifra de ayer se mantiene por encima del promedio nacional. En la comparativa de los últimos días se observa un patrón de violencia constante:

Ayer: 61 homicidios, antier: 51, hace 3 días: 61, hace 5 días: 47, hace 7 días: 56

En el último mes el promedio diario fue de 58 homicidios, mientras que en el último año fue de 57.

Desde el inicio del sexenio en 2024, suman 23,909 homicidios dolosos en México.

Guanajuato, epicentro de la violencia

En lo que va del actual sexenio (2024–2030), Guanajuato se mantiene como el estado más violento, con 2,811 homicidios. Le siguen Sinaloa (1,700), Baja California (1,693), Chihuahua (1,670) y Estado de México (1,617).

En contraste, las entidades con menos homicidios son Yucatán (31), Durango (54), Coahuila (86), Aguascalientes (89) y Baja California Sur (103).

Aumentos y reducciones

El análisis de la variación porcentual entre 2023 y 2024 muestra que algunos estados han visto alzas preocupantes: Tabasco: +308%, Chiapas: +95%, Baja California Sur: +88%, CDMX: +74%, Veracruz: +73%

En contraste, Zacatecas (-48%), Tamaulipas (-29%) y Durango (-11%) registran las caídas más significativas en los homicidios.

Los datos reflejan un escenario de violencia persistente que se mantiene como uno de los principales retos para la administración federal y los gobiernos estatales.