Detienen a dos hombres por el asesinato de la madre buscadora Aída Karina

La Fiscalía de Justicia del Estado informó la detención de Ángel Antonio “N”, originario de Zacatecas, y Juan Reynaldo “N”, originario de Durango, presuntamente vinculados al plagio y asesinato de la madre buscadora Aída Karina, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 28 de agosto en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Los dos hombres fueron detenidos en flagrancia durante un cateo realizado en la comunidad El Porvenir, municipio de Trancoso, donde las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos, narcóticos, una motocicleta y una camioneta Journey que estaba siendo alterada con cambio de pintura. Dentro del vehículo se hallaron prendas con rastros genéticos de la víctima.

Inicialmente, ambos fueron vinculados a proceso el 30 de agosto por delitos federales, lo que derivó en la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, la Fiscalía de Zacatecas, en colaboración con la de San Luis Potosí, obtuvo órdenes de aprehensión por secuestro agravado que serán cumplimentadas en las próximas horas.

Aída Karina había reportado la desaparición de su hija, Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, vista por última vez el 26 de junio en Guadalupe, Zacatecas. Desde entonces, la madre buscadora emprendió su localización hasta que fue privada ilegalmente de la libertad, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observó la participación de una camioneta blanca y una motocicleta.

La investigación permitió rastrear la ruta de los vehículos, que usaban placas sobrepuestas, y realizar varios cateos en domicilios de Guadalupe y Trancoso. En uno de ellos se encontraron un chaleco balístico, grilletes y un celular.

La Fiscalía señaló que, como parte de las diligencias, también se identificaron establecimientos vinculados con trata de personas y venta de droga. De manera paralela se ejecutaron seis órdenes de cateo adicionales, donde se aseguraron narcóticos y se detuvo a otras dos personas que permanecen bajo investigación.

El cuerpo de Aída Karina fue identificado por sus familiares el 29 de agosto ante la Fiscalía de San Luis Potosí.