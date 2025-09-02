Personas de 60 años y más que reportaron haber sido discriminadas en los últimos 12 meses

Staff/REG

Mujeres mayores sufren una doble discriminación: por edad y por género

Koltin, empresa de origen mexicano, impulsa un diálogo anti anti-edad para terminar con la invisibilización de este sector de la población.

40% de las personas mayores se considera una carga para su familia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI, dos de cada diez personas mayores en México reportaron haber sido discriminadas en los últimos doce meses; aunque hombres y mujeres registran niveles similares, ellas enfrentan una doble discriminación por edad y género.

Entre quienes reportaron discriminación en los últimos 5 años, destacan agravios vinculados a edad y opiniones; y experiencias como burlas, maltrato o negación de servicio. Además, llama la atención, que casi el 40% de estos se considera una carga para su familia.

“La discriminación por edad limita las oportunidades y afecta la dignidad de las personas mayores; romper con el edadismo significa visibilizarlas, reconocer su valor y garantizar su participación activa en la vida social, cultural y económica del país. En Koltin estamos convencidos de la importancia de abrir espacios de diálogo que nos permitan generar información y herramientas para impulsar iniciativas y programas sociales en favor de esta población”, señaló Carmen Rosillo, cofundadora y COO de Koltin.

En México, Koltin se convirtió en la primera compañía en ofrecer cobertura de salud privada para personas mayores a través de un modelo de membresía, sin embargo, uno de sus principales objetivos es trabajar para transformar la forma en que entendemos y vivimos el envejecimiento en el país.

“Comprendemos que transformar ese prejuicio requiere un esfuerzo enorme y la ayuda de muchos sectores de la población, incluyendo iniciativa privada y actores de gobierno, por eso hoy estamos aquí, para comenzar a sentar las bases de este diálogo”, compartió Rosillo.

En nuestra sociedad la narrativa tradicional de “anti-edad” refuerza la idea de que envejecer es un defecto que debe corregirse, promoviendo estereotipos que invisibilizan a las personas mayores.

En el marco del día de las personas mayores, que se celebra cada 28 de agosto, Koltin realizó un conversatorio para presentar un movimiento que han denominado “anti anti-edad”, que busca sensibilizar y crear conciencia sobre la vejez y la forma en cómo la vivimos en México.

“Reconocer y celebrar la vejez como una etapa de autonomía, experiencia y potencial, donde los productos, servicios y políticas no buscan borrar signos de la edad, sino mejorar la calidad de vida real y la inclusión social”, advirtió Andrés Ibarra, VP de Marketing de Koltin.

En este conversatorio participaron la reconocida actriz y activista Ofelia Medina, las periodistas Maribel R. Coronel y Concha León Portilla, además del Dr. David Corona, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Especialistas en Demencias, A.C., quienes coincidieron en la necesidad de generar espacios de representación y diálogo, donde la sociedad pueda aprender a valorar la diversidad etaria y combatir la discriminación por edad.

Además, Ofelia Medina subrayó que la vejez se asume y no se combate, entendiendo que, aunque conlleva procesos degenerativos, no debe ser sinónimo de sufrimiento, pues hoy existen métodos para fortalecer el envejecimiento.

“Compartamos con la juventud y con nuestras familias lo que significa envejecer, junto con los temores y miedos que provoca, sin olvidar la importancia de hacer comunidad y de recordar que todas las personas tienen algo que decir y aportar”, señaló la reconocida actriz.

Transformar la percepción social sobre el envejecimiento no es solo un compromiso corporativo, sino una estrategia para construir un país más inclusivo y justo para todos.

